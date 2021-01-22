Орловцев на выходных ждет опасность и сверху, и снизу

По данным Орловского гидрометцентра, 23 января на территории области будет облачно. Без существенных осадков, местами туман, на дорогах гололед. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2°С…+3°С.

В пресс-службе МЧС предупредили, что при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником. Не носите в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах. По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. Желательно проложить свой маршрут подальше от проезжей части. Во время перемещения по скользкой улице не спешите, избегайте резких движений, постоянно смотрите себе под ноги; если нужно осмотреться, не стоит этого делать на ходу – лучше остановиться. Ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, корпус при этом чуть наклонен вперед. Пожилым людям рекомендуется обзавестись тростью с резиновой набойкой.

Вторая опасность ждет орловце наверху. В ближайшие дни нежелательно идти в непосредственной близости от стен зданий, на кровлях которых скапливается снег и наледь. Старайтесь не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход. При наличии ограждения опасного места не пытаться проходить за ограждение, а обойдите опасные места другим путем. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега. Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны: обходите их стороной. При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, обязательно обратитесь в обслуживающую организацию.

Водителям необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными и осторожными. Не выезжайте на дорогу на неисправной технике. Учитывайте при планировании маршрутов движения изменения погодных условий. Выбирайте оптимальную скорость, торможение должно быть ограничено и делать его нужно на включенной передаче.

Не допускайте резких маневров, направление движения меняйте постепенно, во избежание юза, из которого в гололедицу трудно выйти. Повороты проезжайте на постоянной скорости, для чего ее необходимо снижать до минимума. При разгоне прибавляйте газ осторожно, особенно на заднеприводном авто. Особое внимание следует уделять подъездам к пешеходным переходам, светофорам и остановкам общественного транспорта – из-за частого торможения автомобилей там образуется наледь.

Одной из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов является туман. Стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения. Ни в коем случае нельзя пытаться как можно быстрее преодолеть местность, покрытую туманом, вопреки усталости, надежнее и безопаснее переждать туман, съехав с дороги.