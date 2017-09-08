Орловцев научат играть на гуслях

Необычный мастер-класс по игре на старинном музыкальном инструменте пройдет в Орле 12 января в 18-00 в универсальной фундаментальной библиотеке ОГУ. «Сегодня многие представляют гусли как архаичный инструмент скоморохов. Однако, это совсем не так, гусли уже давно стали профессиональным сценическим инструментом, обладающим роскошным неповторимым звучанием. В каждом народном оркестре имеется комплект гуслей: клавишных и столовидных щипковых, — говорится в приглашении на мастер-класс, опубликованном в группе ВК «Крепость».

Кроме оркестровой практики гусли активно используются как сольный, ансамблевый инструмент, а также в музыкальных группах различных стилей: фольк, джаз и даже рок. Большой популярностью у слушателей пользуются коллективы, в которых музыканты играют только на гуслях. Академическая музыка, мелодическая декламация, духовные стихи, народные наигрыши и песни – это небольшой перечень музыкальных жанров, которые исполняются на этом инструменте. Попробовать себя в роди средневекового музыканта смогут все желающие, — заверили организаторы мастер-класса.

 

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Опубликовано 10 Янв 2018 в 16:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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