28 мая 2019



Орловцев научат пользоваться секретными словами

Пенсионный фонд приступили к реализации новой услуги – консультированию граждан по телефону с использованием кодового слова (секретного кода). Суть услуги состоит в том, что гражданин при личном обращении в территориальный орган ПФР по любому вопросу может подать заявление о согласии на получение информации о пенсионном (социальном) обеспечении по телефону с использованием кодового слова (секретного кода), которое он выберет сам.

В дальнейшем, позвонив по телефону «Горячей линии», гражданин сообщает фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные и кодовое слово (секретный код), и после идентификации личности на основании представленных сведений, получает интересующую его информацию, содержащуюся в его выплатном деле.

Данная услуга поможет гражданам получить консультацию по материалам выплатного дела просто набрав номер телефона «Горячей линии», тогда как ранее для получения такой информации приходилось обращаться в клиентскую службу ПФР лично. Клиентские службы ПФР в Орловской области уже приняли более 15,5 тысяч заявлений о согласии граждан на получение информации о пенсионном (социальном) обеспечении по телефону с использованием кодового слова. Телефон «Горячей линии» нужного территориального органа ПФР можно посмотреть на официальном сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru.

 

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Опубликовано 28 мая 2019 в 12:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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