Орловцев обучат церковной социальной работе

Открыта регистрация на новый курс онлайн-обучения церковной социальной работе, — сообщили в пресс-службе орловской епархии. Онлайн-занятия будут проходить с 21 ноября 2017 года по конец марта 2018 года. Обучение рассчитано на социальных работников храмов и благочиний РПЦ и проводится уже в седьмой раз.

Первый интернет-семинар состоится 21 ноября в 12.00 (по московскому времени), его проведет председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Слушатели интернет-курсов получат необходимый минимум профессиональных знаний: научатся выделять целевые группы нуждающихся, анализировать их нужды, создавать социальные проекты и привлекать добровольцев.

В рамках общего курса слушатели могут выбрать одно или несколько направлений социальной работы для углубленного изучения. К числу таких направлений относятся: помощь многодетным, малообеспеченным и неполным семьям, содействие в семейном устройстве детей-сирот, помощь беременным и молодым мамам в трудной жизненной ситуации, предабортное консультирование и защита материнства, помощь зависимым людям и их родственникам, патронажный уход, помощь бездомным, помощь взрослым и детям с инвалидностью и их семьям. В рамках обучающего процесса акцент будет сделан на привлечение добровольцев к социальной деятельности, работе с просителями, а также организации социальной работы в селах и малых городах.

В неделю будут проводиться одно или два онлайн-занятия, а также один или два видеоурока, которые участникам обучения необходимо освоить самостоятельно в удобное для них время. Продолжительность каждого семинара и видеоурока ― от 40 до 120 минут.

Важная составляющая программы обучения ― задания, которые нужно будет выполнять непосредственно на своих приходах. Кроме того, все участники обучения могут рассчитывать на дальнейшее консультационное и методическое сопровождение специалистов и экспертов Синодального отдела по благотворительности. Социальные работники, успешно прошедшие курс и начавшие развивать хотя бы один социальный проект, получат документ об окончании обучения и свидетельство о повышении квалификации. По окончании обучения желающие смогут приехать на бесплатную стажировку в Москву для практического ознакомления с опытом церковной социальной работы.

В 2016 году курс обучения успешно окончили 294 человека, в 2017 году ― 306 человек. После окончания курса все слушатели начали развивать новые социальные проекты или качественно улучшили эффективность работы существующих направлений деятельности на своих приходах (или при НКО). Всего с 2011 года обучение прошли более 1300 социальных работников, которые создали более 900 новых церковных социальных проектов.

Для участия в обучении необходимо до 18 ноября зарегистрироваться на странице www.diaconia.ru/kurs2018, а также прислать на адрес online@diaconia.ru сопроводительное письмо о направлении на обучение от настоятеля прихода или благочинного. Все детали — на сайте епархии.

 

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Опубликовано 10 Ноя 2017 в 13:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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