20 мая 2020



Орловцев опять предупредили о ночных заморозках

В ближайшие сутки на Орловщине прогнозируется возникновение опасного агрометеорологического явления. По прогнозу регионального гидрометцентра, утром 21 мая на территории области ожидаются заморозки до -2°С. В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня. Повышается вероятность увеличения количества пожаров из-за перегрузки электросетей и нарушений правил эксплуатации обогревательных приборов.

Основные же профилактические мероприятия по предупреждению переохлаждения сводятся к правильному подбору одежды, обуви, снаряжения, продуктов питания, сокращению до минимума времени воздействия холода на открытые участки тела, контролю за открытыми участками тела, — напомнили в пресс-службе МЧС.

Особое внимание требуется к детям и престарелым родственникам! Водителям необходимо учитывать при планировании маршрутов движения изменения погодных условий. По возможности, откажитесь от поездок на личных автомобилях, просчитайте свои маршруты с учетом движения общественного транспорта.

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Опубликовано 20 мая 2020 в 18:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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