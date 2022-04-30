30 апреля 2022



Орловцев от огня защищают 139 человек

Пожарная охрана – одна из самых старейших служб России. Её история насчитывает уже 373 года. Именно в этот день, 30 апреля, в 1649 году царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о градском благочинии», заложивший основы профессиональной пожарной охраны. За эти годы она изменялась, реформировалась и совершенствовалась. Меняются эпохи, а суть профессии пожарного остается неизменной – проявляя отвагу в сражении со стихийными бедствиями, огнем, дымом, разрушениями, огнеборцы, рискуя собой, спасают жизни людей, имущество и другие ценности жителей нашей страны.

Сегодня пожарная охрана является мощной оперативной службой в составе МЧС России. Она выполняет многочисленные задачи по борьбе с пожарами, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях и в других сложных ситуациях. Благодаря технической оснащенности и профессионализму пожарных удается значительно сокращать время реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации, а значит, в минимально короткие сроки прийти на помощь и спасти пострадавших. Пожарная охрана представляет собой надежную, сплоченную армию профессионалов своего дела. Спасение людей, имущества, оказание пострадавшим помощи, иначе как боевыми действиями не назовешь. Трудные решения приходится порой принимать. А решение нужно принимать мгновенно. Хороший пожарный должен уметь совмещать безоговорочную исполнительность и собственную инициативность. Чувство коллективизма должно присутствовать обязательно, ведь в команде иначе нельзя.

Для обеспечения постоянной готовности сил и средств пожарно-спасательных подразделений к реагированию все возможные происшествия и чрезвычайные ситуации на территории Орловской области создано 24 местных пожарно-спасательных гарнизонов. Федеральная противопожарная служба включает в себя 30 подразделений с общей численностью более 1000 человек, на вооружении находится 133 единицы пожарной техники. В противопожарную службу Орловской области входят восемь подразделений с общей штатной численностью 139 человек, на вооружении находятся 20 единиц техники. Для организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в подразделениях пожарной охраны стоит на вооружении современная пожарно-спасательная техника и пожарно-техническое оборудование, применяются современные технологии тушения. Пожарная охрана Орловской области продолжает развиваться, и у жителей есть уверенность, что наш регион находится под надежной защитой доблестных огнеборцев!

 

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Опубликовано 30 Апр 2022 в 12:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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