Орловцев перед уик-эндом предупредили об опасности клещей

Накануне выходных и субботника жителям и гостям города напомнили о мерах предосторожности в сезон активности клещей. При выходе на природу необходимо правильно одеваться. В частности, рекомендуется носить светлую одежду, на которой будет хорошо видно паразита. Одежду лучше выбирать максимально закрывающую кожные покровы с плотно застегнутыми манжетами и воротом, желательно заправлять рубашку в брюки, а штанины в носки (как бы глупо это не выглядело). Голову и шею необходимо защищать платком или другим головным убором. Действительно, клещи так высоко не забираются, чтобы прыгнуть на человека сверху. Но во время прогулки люди нередко поправляют волосы и клещ может переползти с манжета куртки. Поэтому головной убор крайне необходим — на нем тоже проще рассмотреть паразита и удалить его, пока он не нашел, куда присосаться. Открытые участки кожи и верхнюю одежду обязательно нужно обработать современными акарицидными и акарицидно-репеллентными средствами. Помните, что клещ — это не насекомое, поэтому инсектицидные препараты на этих паразитов не действуют!

Каждые 15-30 минут проводите само- и взаимоосмотры, уделяя особое внимание складкам и швам одежды, а по возвращении из леса необходимо как можно быстрее провести полный осмотр тела и одежды. При возможности снять и вывесить ее на воздухе на несколько часов. В безопасности должны быть не только люди, но и животные, особенно длинношерстые. Не заносите в помещение свежесорванные цветы, ветки, охотничьи трофеи, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи. Оставьте их на некоторое время на улице или на балконе.

Если клещ все-таки укусил, сперва его необходимо вытащить — ниткой или пинцетом. В аптеках продаются специальные «клещедеры». В сети есть видео, как за пару минут сделать такое устройство из обычной пластиковой карты. Тянуть тельце паразита нельзя, только «выкручивать» из раны. Проследите, чтобы голова клеща тоже оказалась вытащена, иначе ранка может загноиться. Если голова осталась внутри, вытащите ее иголкой, как занозу. Главное — не паникуйте! И помните, что чем дольше клещ сидит в ранке — тем выше вероятность, что вы окажетесь заражены боррелиозом или ГАЧ.

Поэтому после процедуры извлечения паразита — обязательно отвезите клеща на анализ в лабораторию санэпидемстанции, а затем обратитесь к врачу. Через 10 дней после укуса рекомендуется сдать кровь на боррелиоз. Еще через 2-3 недели сдайте анализы на антитела к вирусу боррелиоза для подтверждения диагноза и оценки иммунитета вашего организма, — рассказали в пресс-службе городской администрации.