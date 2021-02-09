Орловцев перепишут в сентябре

Всероссийская перепись населения состоится в сентябре 2021 года. Перенос связан с пандемией коронавируса. Предполагается, что к этому времени эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. Как отметили в пресс-службе горадминистрации, уже наметилась позитивная динамика в борьбе с эпидемией COVID-19, постепенно снижается число новых случаев заболевания, запущена программа вакцинации. Поэтому сентябрь 2021 года рассматривается как «окно возможностей» для проведения Всероссийской переписи населения в наиболее безопасный период.

Организаторы сообщают, что новые сроки позволяют остаться практически в рамках рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 года. Проведение переписи в сентябре 2021 года даст возможность сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных для дальнейшего сравнительного анализа как на национальном, так и на международном уровне.

Также важнейшим организационным критерием для проведения переписи является наибольшее присутствие населения по месту проживания. Проведённый Росстатом анализ событий последнего года и изменений в обществе за последнее десятилетие показал, что в сложившихся условиях оптимальным периодом для переписи является сентябрь. Это время, когда люди возвращаются из отпусков, активно готовятся к учебному и деловому году, решают различные вопросы с государством, чаще пользуются электронными услугами.