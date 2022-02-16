16 февраля 2022



Орловцев поддержат при проведении газа к участкам

На заседании профильного комитета облсовета депутаты рассмотрели меры социальной поддержки, за счет средств областной казны. Деньги планируется выделить тем семьям, которые испытывают финансовые сложности по проведению газопровода внутри границ земельного участка и при покупке газового оборудования. В 63 регионах уже приняты меры поддержки льготных категорий граждан по компенсации затрат при социальной газификации. Её сумма составляет от 60 до 150 тысяч рублей. В нашей области пока такого перечня нет, как и не заложены средства на реализацию этой формы поддержки. Предполагается, что в регионе в достаточно короткий срок разработают документы, в которых пропишут меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан. Параллельно будет оказана помощь в оформлении заявок гражданам без юридических проволочек. В Орловской области на начало года поступило более 1 650 заявок на подключение домовладений, 1 463 из них принято в работу. Комитет принял решение обратиться к губернатору для решения этого вопроса в кратчайшие сроки. «Цена вопроса» для бюджета по приблизительным оценкам составит от 6 до 8 миллионов рублей.

 

До конца года в Орловской области расселят 12 аварийных домов
Портал «ОрелСпорт» возобновил работу
Орёл на две недели останется без горячей воды от ТЭЦ
Опубликовано 16 Фев 2022 в 16:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"