Орловцев поддержат при проведении газа к участкам

На заседании профильного комитета облсовета депутаты рассмотрели меры социальной поддержки, за счет средств областной казны. Деньги планируется выделить тем семьям, которые испытывают финансовые сложности по проведению газопровода внутри границ земельного участка и при покупке газового оборудования. В 63 регионах уже приняты меры поддержки льготных категорий граждан по компенсации затрат при социальной газификации. Её сумма составляет от 60 до 150 тысяч рублей. В нашей области пока такого перечня нет, как и не заложены средства на реализацию этой формы поддержки. Предполагается, что в регионе в достаточно короткий срок разработают документы, в которых пропишут меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан. Параллельно будет оказана помощь в оформлении заявок гражданам без юридических проволочек. В Орловской области на начало года поступило более 1 650 заявок на подключение домовладений, 1 463 из них принято в работу. Комитет принял решение обратиться к губернатору для решения этого вопроса в кратчайшие сроки. «Цена вопроса» для бюджета по приблизительным оценкам составит от 6 до 8 миллионов рублей.