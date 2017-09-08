Орловцев попросили быть осторожнее на занятиях экстремальными видами спорта

В последнее время стремительно набирают популярность экстремальные виды спорта. Поэтому в МЧС подготовили несколько советов молодым орловцам, как не получить травму, и не нанести вред здоровью. Всегда используйте полный комплект снаряжения, необходимый для выбранного вами вида экстремального спорта, а в особенности – надежное защитное снаряжение. Ведь даже популярный пейнтбол, цены на который сегодня вполне приемлемы, при отсутствии защитного снаряжения может обернуться серьезными травмами головы и шеи.

Выбирайте программы себе по силам. Ведь даже внутри экстремальных видов спорта существуют программы разной степени сложности, рассчитанные на новичков, любителей и профессионалов соответственно.

Идите от простого к сложному. Прежде чем начать заниматься экстремальным видом спорта, уделите хотя бы несколько недель для того чтобы привести в порядок свою спортивную форму, если в этом есть необходимость. Для этого существует ежедневная зарядка и еженедельные занятия в спортзале.

Занимаясь экстремальным спортом в составе организованной группы и под руководством инструктора, подчиняйтесь требованиям инструктора. Инструктор наверняка знает больше чем вы, а игнорирование его требований может создать проблемы не только лично вам, но и всей группе.

Если вы собираетесь заниматься определенным видом экстремального спорта во время туристической поездки, постарайтесь освоить его основы заранее в местности вашего проживания. Если речь идет об альпинизме — к вашим услугам скалолазные стенки, а если о дайвинге – на помощь придут бассейны.

Для занятия экстремальными видами спорта выбирайте только надежные фирмы и инструкторов. Конечно, их услуги стоят недешево, но они позволят вам сохранить здоровье, а возможно и жизнь. Кроме того, обучаясь у истинных мастеров своего дела, вы будете совершенствовать свои навыки быстрее, — отметили в пресс-службе МЧС.