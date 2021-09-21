21 сентября 2021



Орловцев попросили фотографировать переполненные контейнеры и указывать адрес

Региональный оператор “Зеленая роща” рассказал в соцсетях, как отслеживаются сообщения орловцев по поводу проблем с вывозом отходов. Дело в том, что получить ответы на обращения можно через официальный запрос на почту профильного ведомства, но срок ответа может занимать до месяца. А ситуации, связанные с обращением с отходами, требуют решения здесь и сейчас.

Поэтому для мониторинга и обработки всех обращений и комментариев на просторах интернета была разработана система Инцидент-менеджмент, которая автоматически улавливает все упоминания, относящиеся к тематике. Все вопросы и комментарии жителей, опубликованные в интернет-пространстве, улавливаются программой и поступают в работу регоператору. Благодаря анализу обращений граждан, были определены первые проблемные контейнерные площадки для благоустройства. В частности, площадка на ул. Городской, 45 и шесть площадок в Заводском районе Орла.

Чтобы «Инцидент Менеджмент» точно «увидел» сообщение, оно должно быть конкретным. Лучше всего сразу указать адрес, обозначить суть вопроса, и хорошо, если к сообщению будет прикреплено фото или видео, — отметили в пресс-службе регоператора.

 

В Орле новый канализационный коллектор, наконец, готов к работе
Рассыпающаяся по кирпичику “Бунинка” открыла читальный зал на свежем воздухе
100 новых случаев COVID-19 подтверждено в Орловской области
Опубликовано 21 Сен 2021 в 15:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

Комментарии закрыты.

Новости

19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"