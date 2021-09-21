Орловцев попросили фотографировать переполненные контейнеры и указывать адрес

Региональный оператор “Зеленая роща” рассказал в соцсетях, как отслеживаются сообщения орловцев по поводу проблем с вывозом отходов. Дело в том, что получить ответы на обращения можно через официальный запрос на почту профильного ведомства, но срок ответа может занимать до месяца. А ситуации, связанные с обращением с отходами, требуют решения здесь и сейчас.

Поэтому для мониторинга и обработки всех обращений и комментариев на просторах интернета была разработана система Инцидент-менеджмент, которая автоматически улавливает все упоминания, относящиеся к тематике. Все вопросы и комментарии жителей, опубликованные в интернет-пространстве, улавливаются программой и поступают в работу регоператору. Благодаря анализу обращений граждан, были определены первые проблемные контейнерные площадки для благоустройства. В частности, площадка на ул. Городской, 45 и шесть площадок в Заводском районе Орла.

Чтобы «Инцидент Менеджмент» точно «увидел» сообщение, оно должно быть конкретным. Лучше всего сразу указать адрес, обозначить суть вопроса, и хорошо, если к сообщению будет прикреплено фото или видео, — отметили в пресс-службе регоператора.