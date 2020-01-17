Орловцев попросили не кататься с опасных горок

Жителям и гостям города напомнили, что горки в районе Центральной спасательной станции и в парке «Дворянское гнездо» не являются местами, оборудованными для безопасного катания. Эти горки имеют крутой склон, а на пути спуска расположены деревья, кустарники, опоры линий освещения. Катание на этих участках может привести к серьёзным травмам.

Так, в 2019 году трое горожан пострадали от собственной неосмотрительности. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, во всех случаях жертвами стали взрослые, а не дети.

На этой неделе сотрудники управления по безопасности администрации Орла в результате рейда выявили места, где активно катаются с горок. Как правило, действенной мерой пресечения опасного развлечения является создание снежных валов, однако пока запасы снега не позволяет выполнить такие работы. Поэтому, в частности, в районе Центральной спасательной станции, площадку засыпали песком. Это исключит скольжение и убедит лихачей не съезжать вниз.