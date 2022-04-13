Орловцев попросили не портить новое шоссе

Администрация города обратилась с необычной просьбой к автомобилистам – не выезжать на закрытые полосы, где идет ремонт по новой технологии. Сейчас в Орле ремонтируют Карачевское шоссе. Движение по нему в ближайшие две недели будет затруднено. Причина – в особой технологии ремонта дорожного полотна. Холодный ресайклинг, или холодная регенерация, позволяет производить дорожный ремонт с использованием старого асфальтобетонного покрытия как компонента нового полотна.

Уже сейчас отдельные участки Карачевского шоссе полностью перекрыты для движения. Автомобилисты проезжают мимо них, сигналя, – почему работы не ведутся, а движение затруднено? Дело в том, что новому полотну требуются сутки для схватывания. Обильный поток транспортных средств приведёт к тому, что холодный ресайклинг окажется бесполезен.

Поэтому администрация Орла и попросила автовладельцев не игнорировать запрещающие знаки и не заезжать на закрытые полосы.