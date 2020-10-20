Орловцев попросили не репостить фейковые новости об отравленных масках

В ряде регионов через мессенджеры распространяется информация о том, что по квартирам ходят «волонтеры» и раздают маски, пропитанные наркотическим средством. Якобы при их примерке человек теряет сознание и в это время происходит ограбление. Данная информация не соответствует действительности, — заявили в пресс-службе УМВД.

Распространяемое «сообщение» имеет все признаки фейка:

— нет ссылки на источник информации;

— конкретного указания населенного пункта, где это происходило;

— в сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений посеять панику.

МВД России предупреждает, что распространение в СМИ и сети Интернет недостоверной информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, влечет административную ответственность. В соответствии с ч.9 ст.13.15 КоАП РФ для граждан предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Ориентироваться стоит на официальные источники информации и не заниматься рассылкой фейковых сообщений в чатах.