20 октября 2020



Орловцев попросили не репостить фейковые новости об отравленных масках

В ряде регионов через мессенджеры распространяется информация о том, что по квартирам ходят «волонтеры» и раздают маски, пропитанные наркотическим средством. Якобы при их примерке человек теряет сознание и в это время происходит ограбление. Данная информация не соответствует действительности, — заявили в пресс-службе УМВД.

Распространяемое «сообщение» имеет все признаки фейка:
— нет ссылки на источник информации;
— конкретного указания населенного пункта, где это происходило;
— в сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений посеять панику.

МВД России предупреждает, что распространение в СМИ и сети Интернет недостоверной информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, влечет административную ответственность. В соответствии с ч.9 ст.13.15 КоАП РФ для граждан предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Ориентироваться стоит на официальные источники информации и не заниматься рассылкой фейковых сообщений в чатах.

 

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Опубликовано 20 Окт 2020 в 11:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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