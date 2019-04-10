10 апреля 2019



Орловцев попросили не складывать ветки в мусорные контейнеры

Если орловцы хотят, чтобы мусорные контейнеры не переполнялись — им не нужно заполнять баки ветками и другими крупногабаритными отходами. Об этом зашла речь на первом заседании оперативного штаба по контролю за вывозом мусора. В ходе заседания оперативного штаба главы территориальных управлений и перевозчики отметили, что при нормально организованном режиме вывоза каждый автомобиль мог бы делать 3-4 рейса за день. Сегодня фактически делается 2 рейса за день из-за длительного ожидания разгрузки. При этом ранее СМИ уже проводили собственные расследования, но очередей на разгрузку не зафиксировали. Единственный отмеченный в СМИ факт очереди на сортировку произошел в минувшую пятницу.

Как отметили в пресс-службе горсовета, перенакопление мусора на контейнерных площадках вызвано не только спорами перевозчиков и регионального оператора (с одной стороны) и мусоросортировочного завода (с другой стороны). Наступил сезон массового вывоза на контейнерные площадки опиленных веток. В этой связи, глава по Железнодорожному району Юрий Тарасов попросил объяснить людям через уличкомов и СМИ о необходимости складировать ветки, строительный материал не в контейнер, а сгружать рядом. По мнению большинство присутствующих на совещании — это поможет вывозить мусор гораздо быстрее.

 

Вчера в Орле с балкона 12 этажа выпала женщина
В орловском супермаркете сотрудники ДПС поймали вора
В «литературном квартале» выпилят только аварийные деревья
Опубликовано 10 Апр 2019 в 15:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"