Орловцев попросили не складывать ветки в мусорные контейнеры

Если орловцы хотят, чтобы мусорные контейнеры не переполнялись — им не нужно заполнять баки ветками и другими крупногабаритными отходами. Об этом зашла речь на первом заседании оперативного штаба по контролю за вывозом мусора. В ходе заседания оперативного штаба главы территориальных управлений и перевозчики отметили, что при нормально организованном режиме вывоза каждый автомобиль мог бы делать 3-4 рейса за день. Сегодня фактически делается 2 рейса за день из-за длительного ожидания разгрузки. При этом ранее СМИ уже проводили собственные расследования, но очередей на разгрузку не зафиксировали. Единственный отмеченный в СМИ факт очереди на сортировку произошел в минувшую пятницу.

Как отметили в пресс-службе горсовета, перенакопление мусора на контейнерных площадках вызвано не только спорами перевозчиков и регионального оператора (с одной стороны) и мусоросортировочного завода (с другой стороны). Наступил сезон массового вывоза на контейнерные площадки опиленных веток. В этой связи, глава по Железнодорожному району Юрий Тарасов попросил объяснить людям через уличкомов и СМИ о необходимости складировать ветки, строительный материал не в контейнер, а сгружать рядом. По мнению большинство присутствующих на совещании — это поможет вывозить мусор гораздо быстрее.