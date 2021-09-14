14 сентября 2021



Орловцев попросили не собирать незнакомые и сомнительные грибы

Осень — самое время для сбора грибов, время, когда лесные угодья национального парка «Орловское полесье» наполнены сотнями посетителей в поисках даров природы. Прогулка за грибами — своего рода и отдых, и развлечение, и невероятный азарт. Однако вкус победы может сильно расстроить, если неопытный грибник набрал не съедобных грибов, а их ядовитых двойников.

В этом году в Орловском полесье в изобилии встречаются ложные лисички, опята и прочие несъедобные грибы. По незнанию гости из города часто собирают их, принимая за съедобные. У этих внешне похожих грибов на самом деле есть много отличий. Так, у ложной лисички тонкая и полая ножка, тогда как у настоящей она массивная и плотная, плавно переходящая в шляпку, — рассказали в пресс-службе нацпарка.

У вкуснейших осенних опят есть сразу два ядовитых двойника. Это серо-желтые и кирпично-красные лжеопята. Они опасны для организма из-за содержащихся в них токсичных веществ, которые могут стать причиной серьезного отравления. Главное отличие — цвет. У съедобных опят он варьируется от оливкового до светло-коричневого, но на ножке и на шляпке всегда присутствуют ярко-выраженные темные точки-чешуйки, из-за которых и поверхность шляпки шершавая. У обоих видов лжеопят поверхность шляпки гладкая, без чешуек. Все три вида растут крупными колониями на старых пнях и поваленных деревьях, из-за чего их и путают друг с другом. Настоящие опята имеют приятный грибной запах, тогда как их двойники даже пахнут несъедобно. У осенних опят на ножке есть заметная юбка — еще один признак, отличающий их от ядовитых подражателей.

Необходимо отметить самое главное — если вы не уверены, что нашли съедобный гриб, лучше не берите его! Так вы лишний раз подстрахуетесь и сохраните здоровье. И конечно же, собирать грибы надо только вдали от дорог и не перезревшие! Они накапливают в себе токсические вещества, что повлечет за собой угрозу отравления даже съедобными видами.

 

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Опубликовано 14 Сен 2021 в 15:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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