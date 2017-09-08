Орловцев попросили не спешить выходить на лёд

Температура воздуха в Орловской области опустилась ниже ноля градусов, и на водоемах появился лед. Период ледостава таит реальную опасность для человека. Несоблюдение элементарных правил часто становится причиной гибели людей.

Пока выходить на орловский лед опасно — его толщина еще не достаточна, чтобы выдержать вес человека. Лед может считаться прочным, если его толщина не менее семи сантиметров. А для группы людей безопасен лед толщиной не менее 12 сантиметров, который имеет синеватый или зеленоватый оттенок. Стоит помнить, что матово-белый или желтоватый лед — тонкий и можно провалиться.

Хрупкий и тонкий лед обычно бывает в местах, где в него вмерзают ветки, доски и другие предметы, а также около кустов, деревьев и камыша. Непрочный лед около стоков вод заводов, фабрик и предприятий, а также в местах впадения ручьев или там где бьют ключи.

Следует обходить участки, запорошенные снегом, лед там всегда тоньше. Очень осторожным следует быть в местах, где лед примыкает к берегу. Здесь он, как правило, менее прочен и возможно наличие трещин.

Прежде чем ступить на замерзший водоем, посмотрите, нет ли поблизости проложенной тропы или свежих следов. Если таковых нет, следует взять с собой крепкую палку и с ее помощью проверять крепость льда.

Если у вас есть какие-то вещи, держите их таким образом, чтобы можно было в любой момент их откинуть.

При передвижении по льду группой, необходимо соблюдать дистанцию не менее пяти метров.

Уважаемые родители, не оставляйте малолетних детей без присмотра, особенно если недалеко от вашего дома имеется водоем. Детям школьного возраста объясните, насколько внимательными и осторожными нужно быть, находясь около реки или озера. Помните, что их жизнь и здоровье в ваших руках, — отметили в пресс-службе МЧС.