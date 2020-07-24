Орловцев попросили не ждать сегодня троллейбусы №5 и №8

Необычное обращение появилось сегодня в группе «Общественный транспорт Орла онлайн». Водители ТТП попросили пассажиров с 15:00 и до конца дня не ждать на остановках троллейбусы №№5 и 8, так как на линию не выйдет ни одна машина. В пояснении к такому решению сотрудники ТТП задаются вопросом – зачем все перемены на муниципальном предприятии? «Чтобы автобусы дублировали троллейбусы и ездили пустыми? Чтобы водители автобусов бесконтрольно зарабатывали «левые» деньги (и не только не билетах)? Чтобы просто не выпускать машины на линию, потому что «так получилось»? В последние недели делается многое для того, чтобы не осталось ни одного здравого аргумента в защиту муниципального транспорта… Ведь предприниматели работают все же даже чуть дольше, чем первая половина дня, а транспорт на Выгонку – это всего лишь красивый отчет перед губернатором и жителями в канун сентябрьских выборов. Нигде нет упоминаний о том, что увольняются опытные, знающие люди. Много хороших слов можно сказать о тех, кто сейчас работает на благо предприятия. Но остаются и те, кому уже всё равно. В том числе всё равно, поедет ли троллейбус и автобус вечером на Выгонку или нет, заберет ли людей с поезда или с работы или нет. Конечно, приходят новые люди, но многие из них далеки от темы. А тема серьезная. В ТТП затеяна ощутимая реорганизация. Но она не приводит к уменьшению убытков. Напротив. Их становится всё больше. И это признает руководство. И дело уже не в COVID-19. По популярным маршрутам города уже ездят переполненные ПАЗики, несмотря на режим самоизоляции, а троллейбусы и автобусы так и едут пустыми. Конечно, это проблема и маршрутной сети города, но почему эта проблема только усугубляется?» — задаются вопросом авторы поста.

Официальных комментариев ни от руководства ТТП, ни от руководства города на момент написания заметки не последовало. Кстати, проблема с невыходом на линию двух маршрутов далеко не единственная беда, на которую предпочитают не обращать внимание «отцы города». Например, в том же паблике указан давно исчезнувший (но числящийся на бумаге и в отчетах) маршрут №39. А по маршрутам №9 и 10 масса вопросов, так как на них должна быть включена система ГЛОНАСС. Но либо водители отключают передатчики, либо действительно на линию выходит по 2-3 машины вместо заявленных 10-12. Авторы паблика прикладывают к своему сообщению скрины с карты, сделанные в «час пик».