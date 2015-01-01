Орловцев попросили оценить качество медицинской помощи в регионе

Орловцев попросили заполнить анкеты по поводу качества оказания услуг медицинскими организациями. В перечне критериев, по которым проводится оценка, открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения, время ожидания услуги, отношение к пациентам и компетентность медработников, удовлетворенность оказанными услугами.

Результаты анкетирования будут доведены до сведения руководителей медицинских организаций — заверили в пресс-службе облправительства. Заполнить анкету можно в медицинских организациях, а также на этом сайте.