Орловцев попросили оценить качество медицинской помощи в регионе

Орловцев попросили заполнить анкеты по поводу качества оказания услуг медицинскими организациями. В перечне критериев, по которым проводится оценка, открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения, время ожидания услуги, отношение к пациентам и компетентность медработников, удовлетворенность оказанными услугами.

Результаты анкетирования будут доведены до сведения руководителей медицинских организаций — заверили в пресс-службе облправительства. Заполнить анкету можно в медицинских организациях, а также на этом сайте.

 

 

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Опубликовано 18 Апр 2017 в 17:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 14

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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