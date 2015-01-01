Орловцев попросили помочь онкобольным

Все желающие могут сдать кровь на типирование в медицинский центр для лечения онкобольных. Донорская акция пройдет с 16 по 25 апреля в Орле в медицинском центре на улице 60-летия Октября, 15. Акция организована при поддержке Русфонда для спасения людей, страдающих онкологическими или наследственными заболеваниями, которым по жизненным показаниям нужна пересадка костного мозга от неродственного донора, — сообщили в пресс-службе облправительства.

Любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет при отсутствии серьезных противопоказаний может сдать кровь на типирование и стать потенциальным донором костного мозга. Для этого нужно прийти в медицинский центр, заполнить анкету потенциального донора костного мозга и сдать 4-9 мл крови из вены.

Специалисты определят уникальный состав генов потенциального донора и занесут информацию в базу данных регистра. Если эти данные совпадут с данными человека, нуждающегося в трансплантации косного мозга, с добровольцем свяжутся сотрудники регистра и пригласят стать реальным донором.

Задать любые вопросы о регистре, донорстве и о том, как вы можете помочь, можно по телефону 78-45-05 с 9-00 до 16-30.

 

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Опубликовано 06 Апр 2018 в 16:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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