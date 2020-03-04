Орловцев попросили потерпеть, пока сделают дублер Кромского водовода

Сити-менеджер Александр Муромский на своей страничке в Фейсбуке рассказал, как идет укладка нового водовода вдоль улицы Высоковольтной. Напомним, это делается чтобы закольцевать его с Кромским водоводом и обеспечить бесперебойную подачу воды в значительную часть областного центра. Строительство ведется в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода». В соответствии с контрактом, оно началось в 2019 году и завершится в этом году. «Орелводоканал» в качестве генерального подрядчика приступил к земляным работам. Но по той причине, что проезжая часть на этой улице узкая и проезд транспорта по ней в этих условиях организовать невозможно, пришлось перекрыть движение на участке от объездной дороги до ипподрома. Подрядчику предстоит за месяц с небольшим проложить 710 м водовода диаметром 800 мм. Полиэтиленовые трубы доставлены на участок в полном объеме.

При перекрытии отсеченными от доступа к проезжей части стали владельцы домов и участков в прилежащих садово-огороднических товариществах. Поскольку перед въездом на участок будет установлен шлагбаум, обеспечена охрана, пропуск через для них будет возможен по прописке. Их проинструктируют по правилам безопасности, так как люди будут фактически находиться на строительной площадке.

Как только появилась информация о перекрытии движения по ул. Высоковольтной, дежурным по городу начали поступать звонки от жителей деревни Гать, которые беспокоились, что им придется теперь ездить через Свердловский район. Беспокоились напрасно, так как им будет доступен проезд либо через Лужки, либо через Знаменку. Транспортное сообщение этих населенных пунктов с городом на время работ уже скорректировано. Чтобы не создавать транспортного коллапса, на развязке ул. Высоковольтной с трассой М-2 «Крым» смонтирован временный светофорный объект, который начал работать со вчерашнего дня.

Через неделю на стройплощадку выйдет субподрядная организация, которая будет выполнять проколы под проезжей частью Кромского шоссе, под объездной дорогой, на разворотном кольце без ограничения дорожного движения. Эту работу было решено выполнить бестраншейным способом, методом продавливания. Начало работ порядка в двадцатых числах марта. И в течение 40 дней планируется выполнить переходы.

На Высоковольтной, к сожалению, без закрытия движения невозможно проложить трубу такого диаметра и длины — узкое место и газопровод, который тоже имеет охранную зону. Поэтому глава горадминистрации попросил жителей набраться терпения и отнестись к ситуации с пониманием. Новый водовод необходим городу. Работы должны быть выполнены до начала дачного сезона. Срок их завершения на этом участке 10 апреля, но подрядчик будет стараться закончить раньше.