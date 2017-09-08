Орловцев попросили с умом выбирать новогоднюю пиротехнику

В последние годы в Орловской области стало очень популярно сопровождать праздники запуском пиротехники. Сегодня устроить себе фейерверк каждый может самостоятельно. Однако неправильное использование пиротехники, некачественной и контрафактной продукции каждый может омрачить новогодние праздники.

В преддверии Нового года стремительно увеличилась продажа разнообразной пиротехники. Часто несчастные случаи происходят из-за неправильного обращения со взрывоопасными изделиями. Однако еще чаще несчастные случаи происходят при использовании некачественной продукции, — сообщили в пресс-службе МЧС.

Основу фейерверочных изделий составляют пиротехнические составы – смеси горючих веществ и окислителей. Эти составы должны легко воспламеняться и ярко гореть. Поэтому фейерверки являются огнеопасными изделиями и требуют повышенного внимания при обращении с ними. И покупать пиротехнику рекомендуется только в специализированных магазинах и других торговых точках, где продают сертифицированную продукцию. Витрины с образцами пиротехнической продукции должны исключать любые действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра. Реализация пиротехнических изделий запрещается: на объектах торговли в жилых зданиях, объектах транспортной инфраструктуры, а также подросткам до 16 лет.

Для каждого пиротехнического изделия обязательно наличие сертификата, подробной инструкции по применению на русском языке, содержащей срок хранения и правила пользования изделием. Перед применением требуется внимательно прочитать инструкцию.

В свободной продаже населению находятся только фейерверки I-III классов опасности, обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков. Пиротехнические изделия IV и V классов опасности относятся к профессиональным и могут быть проданы только профессиональным пиротехникам. Организациям, продающим данные изделия, необходимо иметь лицензию на данный вид деятельности.

В эти дни специалисты проводят профилактическое обследование мест хранения и продажи пиротехнических изделий. Совместно с полицией, прокуратурой и органами местного самоуправления организованы рейды по выявлению несанкционированных мест реализации пиротехнических изделий. Работает специальная «горячая линия» куда можно обратиться по всем вопросам использования пиротехнических изделий — 8 (4862) 76-29-05.

 

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Опубликовано 20 Дек 2017 в 13:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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