Орловцев попросили сообщать о найденных трупах кабанов

В связи с предстоящим открытием охотничьего сезона, а так же приближающимся периодом сбора ягод и грибов на территории Орловской области возможно обнаружение трупов животных (диких кабанов и птиц). Своевременное их обнаружение и уничтожение уменьшает риски возникновения особо опасных и заразных заболеваний животных на территории региона — сообщили в областном управлении ветеринарии.

Управление ветеринарии Орловской области убедительно просит граждан при обнаружении трупов немедленно сообщать об их обнаружении по телефону 59-41-97 с 9 утра до 6 вечера.