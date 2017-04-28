Орловцев попросили сообщать о найденных трупах кабанов

В связи с предстоящим открытием охотничьего сезона, а так же приближающимся периодом сбора ягод и грибов на территории Орловской области возможно обнаружение трупов животных (диких кабанов и птиц). Своевременное их обнаружение и уничтожение уменьшает риски возникновения особо опасных и заразных заболеваний животных на территории региона — сообщили в областном управлении ветеринарии.

Управление ветеринарии Орловской области убедительно просит граждан при обнаружении трупов немедленно сообщать об их обнаружении по телефону 59-41-97 с 9 утра до 6 вечера.

 

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Опубликовано 02 Июн 2017 в 16:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 16

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