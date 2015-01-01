Орловцев позвали на экскурсию в Болхов (16+)

В Орле без какой-либо поддержки чиновников продолжает развиваться местный туризм. Нашумевшее движение «прогульщиков» регулярно организует пешие экскурсии по городу. А другое движение «Походная группировка» выбрало для своих прогулок всю Орловскую область. В ближайший выходной состоится поездка в самый красивый город — Болхов.

Как сообщили в своей группе ВК организаторы поездки, планируется побывать в Болховском краеведческом музее. Посетить несколько храмов и, возможно, подняться на некоторые колокольни, откуда можно будет полюбоваться красивыми городскими панорамами. Также в плане посещение единственного сохранившегося в области кирпичного трехарочного моста. И, конечно, экскурсантов ждет прогулка по весенним болховским улочками, где сохранилось ещё так много той душевной романтики старого провинциального русского города, — говорится в сообщении «Походной группировки».

 

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Опубликовано 10 Апр 2018 в 16:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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