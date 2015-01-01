Орловцев позвали на Голубые озера. На велосипедах (16+)

Орловцев пригласили в необычное путешествие. Как сообщает портал «ОрелСпорт», в воскресенье состоится поездка на велосипедах к Голубым озерам. Фантастическое по красоте место расположено в окрестностях Орла возле реки Рыбницы. Как сообщают организаторы, весь путь туда-обратно составит примерно 50 километров, из которых 20% пути пройдут по асфальту и 80% по грунтовой дороге. Тем, кто не имеет своего «железного коня», обещали предоставить технику на прокат — для этого необходимо связаться с организаторами велопоездки. Голубые озера — одно из самых красивых мест нашей области. А в эти дни там можно встретить и самую красивую орловскую птицу — золотистую щурку. Напомним, вопреки заявлениям орловских властей о развитии регионального тризма — по факту поездки по удивительным местам Орловской области организуют только единичные энтузиасты, например, еженедельные «прогулки» по Орлу.

 

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Опубликовано 15 Июн 2018 в 12:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 43

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