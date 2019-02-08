Орловцев позвали на «Лыжню России»

В эту субботу, 9 февраля, в Медведевском лесу (ул. Рощинская, 12) состоится ставшая уже традиционной 37-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2019». Официальная церемония открытия назначена на 11.30. Девушкам и юношам, женщинам и мужчинам предлагается пробежать дистанции 1, 3, 5 и 10 км.

В каждой возрастной категории и по каждому маршруту будут определены победители и призеры. Им вручат медали, дипломы и кубки Министерства спорта России, награды от управления физической культуры и спорта Орловской области.

Всем участникам «Лыжни России — 2019» подарят сувенирный набор: шапочку и нагрудный номер, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Подать заявку на участие можно было как заранее, так и в день соревнований. Для этого с 9.00 до 10.00 9 февраля нужно обратиться в Орловский технологический техникум №7 (ул. Раздольная, 100). Регистрация в этом случае возможна только при личном присутствии участника и наличии свободных номеров. Каждый участник соревнования должен предоставить в комиссию по допуску паспорт (или свидетельство о рождении), полис обязательного медицинского страхования и справку о допуске врача.