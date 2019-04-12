Орловцев позвали на новый проект «Театральные среды» (12+)

Орловцев пригласили на встречу с известной актрисой театра и кино Еленой Борзовой. Творческая встреча с советской и российской актрисой пройдет 17 апреля в библиотеке им. И. А. Бунина. Встреча с актрисой Еленой Борзовой открывает мероприятия из цикла «Театральные среды», которые ежемесячно будут проходить в главной библиотеке области. Орловцев ждут встречи с актерами, театральными режиссерами и краеведами.

Встреча с Еленой Борзовой начнется в 14.00. Напомним, Елена Борзова – почетный член союза деятелей музыки, кино и телевидения, лауреат Государственной премии СССР. В кинематографе актриса – с 1973 года. На ее счету более 60 ролей и эпизодов в кино и театре.