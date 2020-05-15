Орловцев позвали на онлайн-экскурсию по Музею Победы в «Ночь музеев»

16 мая, несмотря на режим вынужденной самоизоляции, Музей Победы традиционно присоединится к акции «Ночь музеев». Все мероприятия впервые пройдут в интернет-пространстве. Музей посвятит программу подвигу героев Великой Отечественной войны.

В 16:00 откроет программу видео-концерт детского музыкального театра «Домисолька». На YouTube-канале музея в исполнении юных артистов прозвучат лучшие военные песни – «Три танкиста», «Алеша», «Синий платочек» и др.

В 17:00 здесь впервые представят новый формат онлайн-экскурсий. Программа «1418 дней до Победы», снятая в масштабной экспозиции «Подвиг Народа», посвящена первому дню Великой Отечественной. В декорациях трехмерной историко-художественной панорамы «Брестской крепость» пройдет театрализованный рассказ о защитниках Цитадели. Зрители узнают не только о легендарной обороне, но и о судьбах конкретных героев — красноармейцев и их близких, врачах и медсестрах. Перед интернет-пользователями развернутся события 22 июня 1941 года — первый налет, спасение раненых, бои с фашистами. После завершения киноэкскурсии виртуальным посетителям предложат ответить на вопросы викторины.

В 17:30 начнется 12-часовой марафон, во время которого музей представит уникальный видеоархив новой экспозиции «Подвиг Народа». 24 документальных фильма, объединенных одним названием «Моя война», запечатлели участников Великой Отечественной. Снайперы и пехотинцы, танкисты и летчики расскажут о пережитом, а сюжет дополнят кадры кинохроники и снимки из личных архивов ветеранов. Зрители увидят героев войны из различных регионов Росси — от Иркутска до Пскова, а также из Азербайджана, Белоруссии, Молдовы. Видеоролики созданы Межрегиональным общественным фондом «Образование в третьем тысячелетии».

С 19:00 на YouTube-канале музея будут демонстрироваться документальные фильмы из фондов Министерства обороны в рамках проекта «День армии». Уникальные кадры военной кинохроники расскажут о ключевых событиях Второй мировой войны и судьбах выдающихся военачальников.

Кроме того, в этот день на сайте музея https://victorymuseum.ru/ разместят виртуальную выставку «Антифашистская графика времен войны». В онлайн-экспозиции Музея Победы покажут более 100 графических работ художников-фронтовиков. Это плакаты и карикатуры времен Великой Отечественной, созданные Борисом Ефимовым, Александром Житомирским, Николаем Жуковым, Борисом Клинчем, Борисом Пророковым. Уникальным экспонатом являются антифашистские игральные карты. Их эскизы в 1943 году выполнил ленинградский график Иван Харкевич. На картах нарисованы карикатуры на высшее политическое и военное руководство нацистской Германии. Королями изображены Гитлер, Геббельс, Гиммлер и Геринг. Дамы — союзники фашистской Германии: Венгрия, Финляндия, Румыния и Италия. Тузами стали промышленные гиганты, на которые в те годы опирался нацистский режим.