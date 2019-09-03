Орловцев позвали на праздник винограда (6+)

В эту субботу 7 сентября в областной библиотеке имени Бунина пройдет очередной праздник «Виноградная гроздь Орловщины – 2019». После теоретических занятий в «Школе виноградарей», действующей несколько лет при библиотеке, любители-виноградари покажут на практике свои достижения в выращивании вкусной ягоды. На празднике вы сможете познакомиться с литературой из фонда областной библиотеки, с новинками селекции, агротехникой, обменяться опытом выращивания винограда и, конечно, принять участие в дегустации.