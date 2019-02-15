Орловцев позвали на спортивный праздник к 100-летию профсоюзов региона

Акция запланирована на 16 февраля и пройдет на территории спорткомплекса «Труд». В программе: лыжные гонки (масстарт), комбинированная эстафета «Зимние забавы», викторина «Зимние олимпийские игры» (конкурс знатоков олимпийского движения). В соревнованиях примут участие команды трудовых коллективов, высших и средних учебных заведений, а также команды ветеранов труда. Начало праздника в 10.00. Подробная информация размещена на официальном сайте ФПОО www.proforel.ru