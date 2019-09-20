20 сентября 2019



Орловцев позвали на всемирный День чистоты

Жителей города Орла пригласили очистить от мусора общественные территории. В рамках волонтерского всероссийского проекта «Сделаем! 2019» неравнодушные граждане завтра, 21 сентября, очистят места общего пользования от мусора, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Так, в парке Ботаника планируется убрать тропинки вдоль берега Оки и территорию под мостом на обоих берегах. В Дворянском гнезде и Козьем парке в порядок приведут территорию вдоль берега и тропинки. Также акция пройдет в Семинарском парке и на территории озера Светлая жизнь.

Участники акции соберут отдельно мусор, отдельно — отходы для вторичной переработки. Организаторы мероприятия ознакомят население с правильным обращением с отходами и обучат раздельному сбору. Начало акции — в 11.00.

 

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Опубликовано 20 Сен 2019 в 16:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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