Орловцев позвали на всемирный День чистоты

Жителей города Орла пригласили очистить от мусора общественные территории. В рамках волонтерского всероссийского проекта «Сделаем! 2019» неравнодушные граждане завтра, 21 сентября, очистят места общего пользования от мусора, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Так, в парке Ботаника планируется убрать тропинки вдоль берега Оки и территорию под мостом на обоих берегах. В Дворянском гнезде и Козьем парке в порядок приведут территорию вдоль берега и тропинки. Также акция пройдет в Семинарском парке и на территории озера Светлая жизнь.

Участники акции соберут отдельно мусор, отдельно — отходы для вторичной переработки. Организаторы мероприятия ознакомят население с правильным обращением с отходами и обучат раздельному сбору. Начало акции — в 11.00.