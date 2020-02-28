28 февраля 2020



Орловцев позвали на встречу с писательницей и поэтессой Татьяной Грибановой (12+)

Творческий вечер «В ее строках бьется сердце коренной русской земли» пройдет 3 марта в Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И.А. Бунина. Татьяна Грибанова в своих произведениях с особой любовью воспевает родную Орловщину. Ее произведения – это живой язык повествования, мастерски стилизованный под деревенское просторечье, прекрасно сочетается с авторскими, точными и выразительными, размышлениями над драматической судьбой русской деревни.

Для гостей юбилейного вечера подготовлена мультимедийная программа о творчестве Татьяны Грибановой, а также тематическая книжная выставка. Музыкальные подарки прозвучат в исполнении солистов муниципального ансамбля «Славица». Начнется встреча в 15.00.

 

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Опубликовано 28 Фев 2020 в 17:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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