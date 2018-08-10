Орловцев позвали на Ярмарку меда (12+)

11 августа, в канун православного праздника Медовый спас, на аллее перед Городским парком культуры и отдыха будет организовала тематическая ярмарка «День мёда». Время работы торговых точек — с 7 до 15 часов. «Сладкая» отрасль Орловской области будет представлена потребительским обществом «Союз Орловщины», региональным отделением Российского Национального Союза Пчеловодов и многочисленными пчеловодами-любителями. В день проведения ярмарки они представят орловцам различные виды меда: гречишный, липовый, луговой, каштановый, яблочный, лимонный, ореховый и др.

Кроме того, как это бывало на предыдущих подобных акциях, посетителям будет представлено кроме меда широчайший спектр сопутствующих продуктов пчеловодства: начиная с косметики и заканчивая такой экзотикой, как пыльца. Кроме того, будет представлена и продукция для самих пчеловодов — дымари, скребки, лекарства и все-все, что необходимо для ухода за одомашнеными насекомыми.