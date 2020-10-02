Орловцев позвали понаблюдать за птицами

В эти выходные во всех странах пройдет природоохранная акция “Международные дни наблюдения птиц”. Свою лепту в изучение пернатых могут внести все желающие орловцы. Как рассказали в пресс-службе национального парка «Орловское полесье», который давно и активно участвует в наблюдениях птиц в природе, природоохранная акция направлена на учет птиц за определенный промежуток времени в разных уголках континента. Чтобы помочь орнитологам следить за изменением видового состава и численности птиц, необходимо переписать всех пернатых, встреченных вами за любой промежуток времени в эти выходные дни.

Пернатых считают дети и взрослые, орнитологи-профессионалы и любители природы самых разных профессий. Результаты такого массового одновременного учёта имеют большое научное значение. Даже если вы до сих пор никогда не увлекались птицами – это не помеха тому, чтобы в субботу или воскресенье немного понаблюдать за ними. Если у вас нет времени выехать на природу, сделайте это в городском парке. Если вы – не городской житель, выйдите на окраину поселка и посчитайте птиц, которые вас окружают. Пернатых можно считать даже в пути, из окна автобуса или электрички.

Чтобы ваши наблюдения вошли в международный банк данных, запишите их результаты. Напишите, как вас зовут и укажите место, где были проведены наблюдения, дату и время наблюдений. Выпишите в столбик названия видов, встреченных вами и укажите число особей каждого вида. Отметьте также, сколько встреченных птиц были вам незнакомы. Если вы проводили учёт в компании друзей, сообщите и их имена или укажите количество людей в группе наблюдателей. Оптимально для максимальной скорости обработки российских результатов заполнить анкету участника Дней наблюдений птиц на сайте www.biodat.ru.