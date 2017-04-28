Орловцев предупредили, что можно отравиться и съедобными грибами

Грибы способны аккумулировать из окружающей среды многие вредные вещества. Поэтому не следует их собирать в местах захоронения погибших животных, вдоль автодорог, возле складов пестицидов и минеральных удобрений. Грибы также нельзя собирать в зоне влияния промышленных предприятий, где в окружающую среду попадают соединения тяжелых металлов, серы, фтора, хлора. Категорически нельзя собирать грибы в местностях, где загрязнение почвы или воздуха радиоактивными веществами превышает допустимые нормы.

Увы, далеко не все грибники соблюдают это неукоснительное правило — и в итоге на больничной койке могут оказаться даже те, кто ел вполне съедобные грибы

Также необходимо помнить, что грибы – совсем не растения — они обладают рядом черт, присущих живым организмам и поэтому продукт очень скоропортящийся. В пресс-службе МЧС рекомендуют ни в коем случае не откладывать обработку собранного урожая.

Следует помнить, что, помимо съедобных, есть и ядовитые грибы, которые представляют серьезную угрозу здоровью, а некоторые вообще являются смертельно опасными. Кроме этого, есть грибы, которые в сыром виде или при недостаточной тепловой обработке могут вызвать острое отравление.

При распознавании грибов следует руководствоваться их индивидуальными признаками. Собирая грибы, будьте предельно внимательны. Ядовитые грибы можно ошибочно принять за съедобные. Важно запомнить: ядовитые грибы никогда не растут в поле и на лугу, обычно они встречаются поодиночке. У основания их ножки всегда имеется мешковидное образование, а на верхней части шляпки – чешуйки-хлопья белого цвета. Все ядовитые грибы имеют пластинчатую структуру: на нижней стороне шляпки пластинки веером расходятся до ножки.

Не пробуйте подозрительные грибы на вкус и не позволяйте детям брать ядовитые грибы в руки.

При появлении первых признаков отравления грибами, даже легкого, необходимо немедленно вызвать врача или доставить пострадавшего в больницу, промыть желудок и очистить кишечник. Для этого нужно дать больному выпить большое количество теплой воды, слабый раствор марганцевокислого калия или раствор питьевой соды (столовая ложка соды на 0,5 литра воды), затем вызвать рвоту. Процедуру нужно провести два-три раза. Это позволит удалить из организма остатки грибов. Остатки грибов, которые привели к отравлению, нужно передать для исследования – это облегчит последующее лечение.

После промывания желудка пострадавшему нужно дать активированный уголь. Для этого в стакане холодной питьевой воды следует растворить 20-30 таблеток акти¬вированного угля и дать выпить больному.

Очищение кишечника осуществляется с помощью слабительных средств: 25-50 граммов сульфата магния на стакан воды; 150 мл касторового масла или очистительной клизмы.

После этого больному необходимо дать подсоленную воду: две чайные ложки соли на стакан воды, ее нужно пить охлажденной, небольшими глотками. Можно пить крепкий чай или кофе.

До прихода врача больного, после промывания желудка и очищения кишечника, нужно положить в кровать, к ногам и животу приложить грелки.

В случае тяжелого отравления, возникновения болей в области сердца, понижения кровяного артериального давления, учащения пульса больному необходимо дать таблетку валидола под язык, капели валокордина или корвалола.

Человеку, отравившемуся грибами, ни в коем случае нельзя употреблять алкогольные напитки, так как спирт содействует быстрому всасыванию в организм грибных ядов.

Следует помнить, что дети и люди преклонного возраста переносят отравления грибами наиболее тяжело.

Чтобы поход по грибы не закончился отравлением, необходимо помнить, самое главное и простое правило: не знаешь гриб – не ешь! Лучше всего собирать грибы в компании опытных людей, которые уберегут от неправильного выбора. При этом следует помнить и такую коварную особенность грибов — из-за сильной жары они способны менять цвет шляпки. Так что если возникли сомнения — лучше отказаться от находки,чем подвергать свое здоровье и здоровье близких опасности отравления.