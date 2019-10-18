18 октября 2019



Орловцев предупредили — не покупайте саженцы без документов!

На днях в ходе проверки на рынке поселка Змиевка Свердловского района Орловской области была установлена реализация 13 партий саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников в количестве 160 штук без документов, удостоверяющих сортовые и посадочные качества. В реализации имелись саженцы: яблони, груши, вишни, абрикоса, алычи, черешни, смородины, крыжовника и малины.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, продажа саженцев без документов является нарушением ст. 31 Федерального закона «О семеноводства» № 149-ФЗ от 17.12.1997, а также Приказа Минсельхоза № 622 от 12.12.2017. Россельхознадзор предупреждает: в непроверенном посадочном материале могут содержаться вредители и возбудители болезней, покупать такие саженцы небезопасно.

А по данному нарушению составлен протокол о привлечении нарушителя к ответственности в виде штрафа.

 

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Опубликовано 18 Окт 2019 в 17:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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