Орловцев предупредили — не покупайте саженцы без документов!

На днях в ходе проверки на рынке поселка Змиевка Свердловского района Орловской области была установлена реализация 13 партий саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников в количестве 160 штук без документов, удостоверяющих сортовые и посадочные качества. В реализации имелись саженцы: яблони, груши, вишни, абрикоса, алычи, черешни, смородины, крыжовника и малины.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, продажа саженцев без документов является нарушением ст. 31 Федерального закона «О семеноводства» № 149-ФЗ от 17.12.1997, а также Приказа Минсельхоза № 622 от 12.12.2017. Россельхознадзор предупреждает: в непроверенном посадочном материале могут содержаться вредители и возбудители болезней, покупать такие саженцы небезопасно.

А по данному нарушению составлен протокол о привлечении нарушителя к ответственности в виде штрафа.