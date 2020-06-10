10 июня 2020



Орловцев предупредили о ливнях и похолодании на выходных

По сообщению Центра ФОБОС, почти на всей европейской территории страны с начала недели температурный режим держится значительно выше климатической нормы. Правда, в ближайшие дни погода изменится – на Русской равнине начинается вторжение холодного фронта с Северного Ледовитого океана. Облачная гряда, связанная с ним, протянется от устья Оби и Енисея к побережью Балтийского моря. Ещё накануне южные потоки через всю Русскую равнину несли к побережью Белого моря воздушные массы из субтропиков, но сегодня ветер в атмосфере начнёт разворачиваться на северные румбы. Поток холода будет пробиваться всё дальше вглубь континента. И к выходным вне зоны арктического вторжения останется лишь крайний юг страны.

Так, в субботу на большей части Центра и Северо-Запада столбики термометров уже не поднимутся выше +20°. При этом в зоне фронта, разделяющего тепло и холод, будут развиваться кучево-дождевые облака. А значит, опять возможны ливни, грозы и шквалистый ветер. Утешает одно – в начале следующей рабочей недели погода опять выровняется.

 

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Опубликовано 10 Июн 2020 в 16:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 36

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