Орловцев предупредили о ливнях и похолодании на выходных

По сообщению Центра ФОБОС, почти на всей европейской территории страны с начала недели температурный режим держится значительно выше климатической нормы. Правда, в ближайшие дни погода изменится – на Русской равнине начинается вторжение холодного фронта с Северного Ледовитого океана. Облачная гряда, связанная с ним, протянется от устья Оби и Енисея к побережью Балтийского моря. Ещё накануне южные потоки через всю Русскую равнину несли к побережью Белого моря воздушные массы из субтропиков, но сегодня ветер в атмосфере начнёт разворачиваться на северные румбы. Поток холода будет пробиваться всё дальше вглубь континента. И к выходным вне зоны арктического вторжения останется лишь крайний юг страны.

Так, в субботу на большей части Центра и Северо-Запада столбики термометров уже не поднимутся выше +20°. При этом в зоне фронта, разделяющего тепло и холод, будут развиваться кучево-дождевые облака. А значит, опять возможны ливни, грозы и шквалистый ветер. Утешает одно – в начале следующей рабочей недели погода опять выровняется.