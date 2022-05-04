4 мая 2022



Орловцев предупредили о ночных заморозках

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 мая на территории области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опуститься до -2°С..+3°С, днем +10°С..+15°С.

При понижении температуры увеличивается риск возникновения техногенных пожаров. Поэтому орловцам напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности в это время:

— недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода которых имеют поврежденную изоляцию;
— нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, они должны быть только заводского изготовления;
— запрещено устанавливать электроприборы вблизи от сгораемых предметов и материалов;
— нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время;
— категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной вилки на три-четыре ответвления;
— в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, немедленно его обесточьте.

При использовании электроприборов ваша безопасность зависит от внимательности и осторожности, в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, немедленно его обесточьте.
При пользовании газовыми приборами не оставляйте их без присмотра. Помните, что сушить белье над газовой плитой опасно – оно может загореться.
Не перекаливайте и не используйте неисправные печи.
Своевременно очищайте и белите дымоходы.
Не поручайте детям присматривать за включенными электрическими и газовыми приборами, а также за топящимися печами.

 

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Опубликовано 04 мая 2022 в 18:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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