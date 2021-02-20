20 февраля 2021



Орловцев предупредили о проблемах с приемом телерадиосигнала

В этом году интерференция в России приходится на период с 21 февраля по 15 марта. Солнце — мощный источник радиоволн. Интерференция — это сезонное явление, когда Солнце, спутник связи и земная приемная станция выстраиваются на одной линии, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».

На экране телевизора в период интерференции возможно пропадание картинки, распад ее на пиксели. В пик солнечной интерференции телепрограммы могут пропадать полностью, но на короткое время (до 10 минут). РТРС тщательно готовится к интерференции и минимизирует ее влияние на работу ретрансляторов, поэтому большинство пользователей цифрового эфирного телевидения, скорее всего, не заметят признаков интерференции.

Для каждой конкретной передающей станции время начала и окончания интерференции рассчитывается с точностью до минуты. График возможных перерывов трансляции телесигнала в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения трансляции телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя online.rtrn.ru

 

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Опубликовано 20 Фев 2021 в 12:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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