Орловцев предупредили о сильном ветре и снегопаде

В ближайшиe сутки на территории Орловской области прогнозируются усиление ветра и обильный снегопад. Так, по прогнозу Орловского гидрометцентра, с 21 часа 24 декабря по 21 час 25 декабря на территории области облачно, снег, ночью местами сильный, местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер южный, днем с переходом на западный 8-13, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -8°С…-13°С, днем -1°С…-6°С.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения числа дорожно-транспортных происшествий.

Пресс-служба МЧС обращает внимание жителей региона на меры безопасности при нахождении на улице: соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, быть осторожными, обходя оборванные провода.

Если на улице метель – то покидать помещение разрешается лишь в исключительном случае. Если такая необходимость возникла, то сообщите соседям, членам семьи о том месте, куда вы направляетесь и информацию относительно времени возвращения назад. Особенно это актуально для жителей сельской местности. Перемещение в автомобиле рекомендуется лишь по большим трассам, шоссе. При поломке транспортного средства необходимо подать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить на антенну яркую ткань, ждать помощи только внутри автомобиля. Если вы заблудились пешком, то необходимо зайти в первый попавшийся дом и уточнить место нахождения, по возможности дождаться окончания метели.

Водителям необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными и осторожными, по возможности ограничить выезд на дороги до улучшения метеоусловий. Не выезжайте на дорогу на неисправной технике. Учитывайте при планировании маршрутов движения изменения погодных условий. В связи с ухудшением метеоусловий рекомендуется не оставлять транспортные средства под большими деревьями, кроны которых могут сломаться от ветра, а также вблизи слабоукрепленных, ветхих конструкций, рекламных щитов. Выбирайте оптимальную скорость, торможение должно быть ограничено и производиться на включенной передаче. Не допускайте резких маневров, направление движения меняйте постепенно, во избежание юза, из которого в гололедицу трудно выйти. Повороты проезжайте на постоянной скорости, для чего ее необходимо снижать до минимума. При разгоне прибавляйте газ осторожно, особенно на заднеприводном авто. Особое внимание следует уделять подъездам к пешеходным переходам, светофорам и остановкам общественного транспорта – из-за частого торможения автомобилей там образуется наледь.

При низких температура воздуха увеличивается вероятность возникновения пожаров. Будьте бдительны и внимательны по отношению к себе, своему дому и людям, которые живут рядом с вами. Берегите себя и свой кров от огня! Рекомендуется топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели один раз длительное время.