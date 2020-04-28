28 апреля 2020



Орловцев предупредили о сильных порывах ветра

28 и 29 апреля на территории Орловской области ожидаются неблагоприятные погодные явления. По прогнозу Орловского гидрометцентра, с 21 часа 28 апреля по 21 час 29 апреля на территории области переменная облачность. Ночью без существенных осадков, в среду днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный 8-13, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3°С…+8°С, днем +11°С…+16°С.
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Пресс-служба МЧС просит жителей региона на улице соблюдать осторожность. Особенно внимательными стоит быть при сильных порывах ветра. Лучше не ходить и не стоять рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями; необходимо быть осторожными, обходя оборванные провода.

 

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Опубликовано 28 Апр 2020 в 14:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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