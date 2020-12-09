Орловцев предупредили о возможных проблемах в движении троллейбусов №1, №5 и №8

В график движения муниципального транспорта вмешался автобус, повредивший опору контактной сети, — рассказали в группе ВК МУП “ТТП”.

«Около 19:45 «ПАЗ» врезался в нашу опору, расположенную на улице Московской. Опора сильно пострадала, поэтому нам пришлось ввести ограничение скорости до 5 км/ч. Аварийная бригада уже прибыла. Но для начала необходимо оценить масштабы проблемы. Стоит понимать, что замена опоры — процесс трудоемкий, с привлечением крупногабаритной техники (крана, длинномера), основание столба нужно бетонировать. Сколько на это уйдет времени — вопрос». — рассказала старший инженер СЭХ Ольга Гаголкина.