9 декабря 2020



Орловцев предупредили о возможных проблемах в движении троллейбусов №1, №5 и №8

В график движения муниципального транспорта вмешался автобус, повредивший опору контактной сети, — рассказали в группе ВК МУП “ТТП”.

«Около 19:45 «ПАЗ» врезался в нашу опору, расположенную на улице Московской. Опора сильно пострадала, поэтому нам пришлось ввести ограничение скорости до 5 км/ч. Аварийная бригада уже прибыла. Но для начала необходимо оценить масштабы проблемы. Стоит понимать, что замена опоры — процесс трудоемкий, с привлечением крупногабаритной техники (крана, длинномера), основание столба нужно бетонировать. Сколько на это уйдет времени — вопрос». — рассказала старший инженер СЭХ Ольга Гаголкина.

 

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Опубликовано 09 Дек 2020 в 12:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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