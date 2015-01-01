Орловцев предупредили об активизации кибермошенников

Кибермошенничество набирает обороты, а фишинговые сайты активизируются, и эта проблема как никогда серьезна. По инициативе Банка России в 2017 году было заблокировано более 800 мошеннических сайтов в сфере финансовых рынков, в том числе – 160 сайтов лже-банков, 62 – лже-МФО, 111 – лже-страховщиков и 45 сайтов финансовых пирамид.

Фишинг (от англ. «рыбалка») – это разновидность кибермошенничества , цель которого– получить доступ к секретным данным пользователей, используя поддельные сайты. Например, к логинам и паролям, к данным банковских карточек. Делается это в основном через личные сообщения на сайтах или по СМС, а также через массовые почтовые рассылки якобы известных компаний. В письме есть ссылка на сайт, который представляет собой копию настоящего, и предложение срочно перейти по ней, от которого трудно отказаться – преступники хорошо изучили психологию пользователя. Главное, чтобы тот не заметил, что сайт поддельный, перешел по ссылке и ввел на этом сайте-клоне свои личные данные. Около трети всех кибератак нацелено на частных лиц. Фишинговые сайты имитируют добросовестных игроков банковского рынка, поднадзорных мегарегулятору. При этом мошенники очень четко отслеживают уровень финансовой грамотности – как только люди стали лучше разбираться в формах финансовых институтов, они стали под них подстраивать свои схемы.

«Нужно быть очень осмотрительным при выполнении финансовых операций онлайн и защищать персональные данные» – отметил управляющий отделением по Орловской области ГУ Банка России по ЦФО Ю.В. Мишустин – «Хочу дать несколько советов, следуя которым, можно в существенной степени обезопасить себя от киберкражи персональных данных и средств. Ни в коем случае не реагируйте на звонки и электронные сообщения, в которых вас просят предоставить реквизиты счета, PIN-коды, пароли или персональные данные. Всегда используйте надежные уникальные пароли для максимально возможного количества учетных записей в интернете, а лучше всего – индивидуальный пароль для каждой из них. Не храните логин и пароль на своем смартфоне: в электронном сообщении, в виде заметки или для «автоматического заполнения» при открытии интернет-сайта или приложения. Эта информация станет настоящим Клондайком для мошенников в случае утери или кражи вашего мобильного устройства. И наконец, не ленитесь проверять выписки по банковским счетам и картам на предмет подозрительных транзакций.»