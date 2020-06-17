Орловцев предупредили об опасности борщевика Сосновского

В эти жаркие дни вдоль оврагов и по берегам рек зацвело одно из самых опасных орловских растений — борщевик Сосновского. В Россельхознадзор постоянно поступают обращения – как избавиться от опасности? Как пояснили в пресс-службе ведомства, борщевик весьма устойчив к неблагоприятным климатическим условиям. Он может вырастать до 3-х метров в высоту и имеет огромные, 30-50 см в поперечнике, зонтики цветов. Он не имеет природных конкурентов и в местах своего массового произрастания активно подавляет и вытесняет другие виды растений.

Основная опасность для человека заключается в том, что при попадании на кожу содержащихся в растении веществ — фурокумаринов, многократно повышается её чувствительность к ультрафиолетовому излучению. Это может вызывать сильные и долго незаживающие фотохимические ожоги. При попадании в глаза сок борщевика способен привести даже к потере зрения. При этом первое время после контакта с растением неприятные ощущения могут не возникать, но позже негативные последствия обязательно проявятся. У людей, склонных к аллергическим реакциям, пыльца цветов борщевика также способна вызывать ухудшение состояния.

В середине прошлого века некоторые страны, в том числе и СССР, культивировали данное растение для обеспечения животноводства кормами. Считалось, что в силу своей природной неприхотливости, быстрого роста, наличия высоких и крепких стеблей, а также способности наращивать большую зеленую массу, борщевик Сосновского как нельзя лучше подходит на роль культуры для заготовки силоса.

Однако в скором времени выяснилось, что скот неохотно поедает получаемый из борщевика корм. В результате его использования у молока и мяса появляется неприятный горький привкус и специфический запах. Кроме того, борщевик оказывает негативное воздействие на репродуктивную систему животных.

По этим причинам со временем аграрный комплекс перестал использовать силос, приготовленный из данного растения. Но оставленный без внимания борщевик стал массово разрастаться на территориях населенных пунктов, на пустырях, обочинах дорог, берегах водоемов, в оврагах и доминировать над местными видами растений.

В результате во многих регионах страны зарастание борщевиком Сосновского превратилось в настоящее бедствие. Борьба с борщевиком требует комплексного подхода и должна сочетать в себе механические и агротехнические мероприятия, в том числе выкапывание, прополка, глубокая вспашка, боронование и скашивание растений. Наиболее эффективным методом борьбы является химическая обработка очагов произрастания борщевика гербицидами из списка разрешённых пестицидов и агрохимикатов. При этом наибольшая эффективность достигается в период до начала цветения растения. После уничтожения борщевика Сосновского любым из рекомендованных способов необходимо осуществлять последующий контроль за участками в течение не менее пяти лет и, при необходимости, проводить повторные мероприятия.

Несмотря на свою вредоносность, борщевик Сосновского не включен в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС, что не позволяет службе карантина растений применять к нему меры, предусмотренные фитосанитарным законодательством. При этом он утратил статус сельскохозяйственной культуры и в настоящее время внесен в отраслевой классификатор сорных растений Российской Федерации.