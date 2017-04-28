Орловцев предупредили об опасности борщевика Сосновского

Вдоль орловских набережных и по оврагам очень часто можно встретить опасное для людей и природы растение, которое называется борщевик Сосновского. Гигантские зонтики, высотою до трёх метров, обычно растут вдоль дорог, а потом расселяются по полям, лесам и деревням, заполоняя всё вокруг и вытесняя местную флору. Борщевик Сосновского — двухлетнее растение, в первый год он копит силу — отращивает корень, во второй выпускает трубку с цветками. Если нет условий для цветения (из-за плохого освещения, засухи или регулярного скашивания), то оно задерживается — в таких случаях растения могут жить до 12 лет! Дождавшись подходящего момента, они распускаются, а семена ветер разносит на огромные пространства. У борщевика Сосновского нет естественных врагов в нашей природе, он не страдает от вредителей и болезней. Ему не страшны ни морозы, ни засухи, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

С борщевиком-гигантом человеку необходимо безжалостно бороться, иначе экологической катастрофы не избежать. Захватывая территорию, он вытесняет другую растительность, нарушает нормальное функционирование местных экологических систем и создает вокруг себя собственную экосистему, чуждую природе средней полосы России. Большие широкие листья борщевика распускаются весной раньше всех трав и затеняют почву.

Даже самые живучие наши сорняки не могут дать ему отпор. Под борщевиком со временем исчезает даже дернина, и осенью, когда листья борщевика увядают, под ним обнажается почва, подверженная смыву. Хотя борщевик Сосновского цветет и плодоносит всего один раз в жизни (после этого он умирает) и не способен к размножению черенками и отростками, но его высокая семенная продуктивность и способность отрастать после скашивания очень затрудняют с ним борьбу. Однако, семена борщевика одновременно являются и его слабым звеном — стоит уничтожить семена борщевиков, и растения больше не дают новых жизнеспособных особей.

У борщевика есть особенность: не все его семена всходят на следующий год. Некоторые семена ждут два года, некоторые три, четыре — до 10 лет могут ждать в почве подходящего момента для роста. А раз так долго его семена сохраняются в почве, то и бороться надо долго и внимательно, до полного уничтожения последнего семени. Самый действенный способ уничтожения борщевиков на небольших площадях — это обрезка цветов также можно перепахать землю несколько раз за сезон каждые 3-4 недели, начиная с момента отрастания борщевика, вручную рубить корень лопатой под точку роста, косить, травить ядами,возможно использование разных видов гербицидов: Торнадо, Раундап, Ураган, сжигать.

Но необходимо учитывать важную деталь — приступая к зачистке территории от борщевика, обязательно надевайте плотную непромокаемую спецодежду. Старайтесь, чтобы открытых участков тела не было вовсе, в особенности берегите лицо и глаза (эфирные масла борщевика могут вызвать ожог роговицы). Лучше прикрыть лицо специальной маской. На руках должны быть перчатки, лучше плотные, резиновые, а на ногах высокие сапоги. Ни в коем случае не подпускайте детей к борщевику, но обязательно покажите им, как он выглядит и расскажите как опасен.

Особенность сока борщевика в том, что попадая на кожу человека, он практически до нуля понижают её способность защищаться от солнечного излучения. Что характерно, действие сока борщевика проявляется не сразу, и это существенно усугубляет ситуацию. Сорвав на берегу красивую «трость» лишь вечером пострадавший обнаружит на руках серьезные химические ожоги. У некоторых обожжённая кожа заживает очень долго. В зависимости от сопротивляемости организма, волдыри чернеют и держатся от трёх месяцев до полугода, иногда оставляя после себя большие рубцы. Поэтому прежде, чем приступать к борьбе с борщевиком — подготовьтесь и подумайте о защите от ядовитого сока.