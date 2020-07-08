Орловцев предупредили об опасности растения-паразита без корней и без листьев

Среди сорняков наиболее опасными являются фитопаразиты. В частности, повилика, отнесённая к карантинным объектам. Местом рождения повилики считают тропики Африки и Америки. Со временем растение смогло адаптироваться и к другим условиям жизни. В результате эволюции сорняка появилось более двух сотен разновидностей, населивших территории более 160 стран мира. В России обнаружено более 3 десятков разновидностей этого растения, обитающего практически повсеместно от Сибири до Дальнего Востока.

Повилика, или Cuscuta, является представителем класса двудольных пасленовоцветных вьюнковых растений рода повиликовых. Когда вы слышите выражения «корень повилики» и «листья повилики» – это, очевидно, какая-то путаница, потому что карантинная повилика не имеет ни листьев, ни корней. Она состоит из шнуровидного или нитевидного стебля желтоватого, красноватого или зеленовато-желтого оттенка, который обвивается вокруг растения, внедряет в его ткани свои гаустории-присоски и пьет из своей жертвы соки. Пораженные повиликой растения невозможно спасти, поэтому они подлежат уничтожению. Мелкие белые, розовые или зеленые цветки повилики диаметром от 2 до 7 мм собраны в шаровидные соцветия, плод представляет собой коробочку с четырьмя или двумя округлыми семенами неправильной формы с шершавой губчатой поверхностью. Находясь в почве, они сохраняют всхожесть до 8 — 10 лет и не погибают даже при прохождении через желудочно-кишечный тракт животных. Повилика умеет маскировать свои семена, делая их похожими на семена оккупированных ею растений, и вы рискуете собственноручно посадить весной вместе с цветами или зеленью этот злостный сорняк. Прорастают семена повилики быстро и некоторое время способны прожить без кормильца, используя собственные запасы питательных веществ.

Повилика быстро разрастается, охватывая целые массивы культуры: одно семя этого паразита может образовать очаг поражения диаметром до 6 м², а высокое давление в стеблях позволяет обрывкам повилики не вянуть в течение нескольких дней. Зараженные повиликой травы плохо сохнут, их поражает плесень, они теряют питательность и могут стать причиной заболевания, а иногда даже гибели скота. Повилика является также переносчиком вирусных болезней растений. К тому же она содержит алкалоиды, которые могут служить причиной отравления крупного рогатого скота и лошадей.

Если замечены первые признаки наличия повилики на приусадебном участке или в его окрестностях, необходимо незамедлительно обратиться в территориальное управление Россельхознадзора и срочно в соответствии с выданными рекомендациями провести мероприятия по борьбе, используя механические и химические способы.

Необходимо собирать все стебли и коробочки с семенами и сжигать их за пределами огорода. На заражённом месте использовать злаковые растения-сидераты (овёс, пшеницу), устойчивые к паразитирующей повилике. Избегать высаживания в следующем сезоне семян, собранных вблизи от очагов заражения. Семенной материал – лучше всего покупать, если он прошел экспертизу на фитопатологии. Это обязательная процедура для производителей семян. Использование в качестве удобрения только полностью перепревшего перегноя и компост. Семена повилики, находящиеся в них, теряют всхожесть. Использовать почву под рассаду, купленную в магазинах. Молодое растение, до периода цветения и семяобразования довольно слабо. Повилика, не найдя растения, на которых сможет паразитировать, быстро погибает. Если агротехническими способами не получилось погубить «жёлтую паутину», то можно применить гербициды.

Нужно помнить, что повилика – растение однолетнее. И если вы заметили отдельные желтые «нити», убирайте их сразу и не допускайте появления у повилики семян.