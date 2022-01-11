Орловцев предупредили об опасных сайтах-двойниках официальных структур

На сегодняшний день в интернете можно встретить сайты-двойники Росреестра и Кадастровой палаты, предлагающие услуги предоставления выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Самые распространенные «злоключения», связанные с пользованием сайтом-двойником — это неактуальная информация и цены на услуги, превышающие установленные законодательством.

В итоге пользователь остаётся без денег и без услуги в лучшем случае, в худшем — к его личным данным открыт доступ мошенников. Сайт-двойник на первый взгляд сложно отличить от официального: они имеют схожие с оригиналом символику и название, заявляют о своих полномочиях действовать от лица ведомства. Однако, функционирование таких ресурсов запрещено законом.

Специалисты Кадастровой палаты советуют обратить внимание на доменное имя сайта. Зачастую сайты-двойники, готовые «быстро и недорого» предоставить сведения из ЕГРН, копируют структуру официального сайта Службы, используют в своем адресе схожие официальному наименованию названия, добавляя к ним удвоенные буквы и приписки, такие как online, egrp, egrn.

Будьте осторожны, эти уловки вводят пользователей в заблуждение!

Официальную выписку из ЕГРН можно заказать только через Портал госуслуг, на сайте Росреестра (rosreestr.gov.ru) и подведомственной организации «Федеральная Кадастровая Палата Росреестра» (kadastr.ru). Получить актуальную информацию об объектах недвижимости в режиме онлайн можно также на Публичной кадастровой карте Росреестра.

Обратите внимание, что деятельность сайтов-двойников нарушает положения законодательства о регистрации недвижимости, в соответствии с которыми орган регистрации прав обязан по запросу правообладателя предоставлять ему информацию о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества, права на который у него зарегистрированы. Все лица, запрашивающие информацию на таких сайтах, «уводятся» из правового поля, и собственники недвижимости не могут узнать, кто именно запрашивал сведения по их объектам.

Правообладателями «двойников» являются в основном физические лица, а страны их регистрации — США, территория Евросоюза, Украина. Таким образом, пользователь предоставляет информацию, нарушая закон, передает персональные данные в юрисдикции других стран мира.

Пояснили в кадастровой палате также информацию о стоимости услуг: мошенники свободны в ценообразовании за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН. В большинстве случаев цена за оказание подобного рода услуги не превышает законодательно установленную сумму – примерно 350 рублей, но как правило она может быть больше. За разницу в цене, «нечистый» ресурс обещает быстрее выполнить услугу, но по естественным причинам этого не произойдет. Законом РФ установлен порядок получения сведений, его изменить никак нельзя. Росреестр несет ответственность за предоставляемые сведения, а сайты-двойники могут дать неактуальную или вообще ложную информацию, а значит пользователь не достигнет цели пользования сайтом.

При обнаружении сайтов-двойников, предлагающих услуги в том числе от лица Росреестра или Федеральной кадастровой палаты, рекомендуем обращаться в органы прокуратуры.

За информацию, представленную на сайтах-двойниках, а также предлагаемые посредниками услуги, ведомство ответственности не несет. Справочно: Росреестр проводит комплексную работу по противодействию деятельности сайтов-двойников.

30 апреля 2021 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал разработанный ведомством Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и иные законодательные акты Российской Федерации в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав». Документ ввел запрет на перепродажу сведений ЕГРН, в том числе посредством сайтов-двойников.