Орловцев предупредили об осадках и гололедице на дорогах 4 ноября

По данным Орловского гидрометеоцентра, 4 ноября будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и мороси, на дорогах местами гололедица, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2,+3°, днем 4-9° тепла.

Водителей просят соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными и осторожными, по возможности ограничить выезд на дороги до улучшения метеоусловий. Не выезжайте на дорогу на неисправной технике! Учитывайте при планировании маршрутов движения изменения погодных условий. По возможности, откажитесь от поездок на личных автомобилях, просчитайте свои маршруты с учетом движения общественного транспорта. Автомобиль в непогоду следует вести медленнее, чем в благоприятных погодных условиях. Также следует иметь в виду, что надо быть крайне осторожным, управляя автомобилем в первые минуты дождя, поскольку при первых каплях дождя дорожное полотно становится особенно скользким.

Необходимо установить комплект зимних шин. Это позволит улучшить управляемость автомобиля. Также на дорогах водителей просят повнимательнее следить за дорожным покрытием — чередование сухих и обледеневших участков, а также мокрая листва могут быть очень опасными, поскольку резко нарушают сцепление шин с дорожным покрытием. Особенная внимательность и осторожность требуются при совершении обгона. В этот момент также машину может занести, а брызги и грязь могут ухудшить видимость и привести к потере управляемости автомобилем, — напомнили в пресс-службе МЧС.

Пешеходам (а завтра ожидается масса различных акций, в том числе и шествие по городу) советуют отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником. Не носите в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах. По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. Старайтесь избегать обледенелых участков и обходите места с наклонной поверхностью!