Орловцев предупреждают: мошенники начали маскироваться под работодателей

Злоумышленники придумали новый способ втереться в доверие гражданам и выманить их личные данные, а также данные платежных карт. Теперь преступники имитируют процесс трудоустройства. Жертве предлагают высокооплачиваемую работу и в процессе узнают все персональные данные.

Преступники действуют очень правдоподобно: «соискатель» проходит несколько этапов собеседования, включая видеоинтервью. Затем ему сообщают, что он подходит работодателю. Начинается процесс «оформления», который длится две-три недели. Под таким предлогом мошенники могут выведать у жертвы все, что угодно: данные паспорта и другие документы, а также информацию о родственниках.

В завершении «работника» просят предоставить реквизиты банковской карты, куда якобы будут перечислять зарплату. Таким образом преступники выманивают секретные данные — три цифры с оборота и срок действия. Информация дает мошенникам ключ к счету, и они крадут деньги. Примечательно, что в таких случаях банк ничего не компенсирует пострадавшим, так как клиент сам сообщил преступникам конфиденциальные сведения.

Иногда под видом работодателя мошенники просят скачать вредоносную программу, которая похищает данные.

«Прежде, чем передавать какую-либо персональную информацию посторонним людям или компаниям, изучите информацию о них. Зайдите на сайт организации, почитайте отзывы в интернете. Если компания-работодатель вам известна, уточните контакты на ее официальном сайте, свяжитесь с кадровой службой. Убедитесь, что действительно общаетесь с сотрудниками этой организации и именно они предлагают вам работу, а не мошенники», — рекомендует начальник отдела безопасности орловского отделения Банка России Михаил Прудников.

Банк России обращает внимание, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать незнакомцам персональные данные или данные платежной карты. Неважно, под каким бы предлогом их пытаются узнать и кем представляется собеседник. Что касается работодателей, то для перечисления зарплаты подробная информация о карте, например, срок ее действия или трехзначный код с обратной стороны, не требуются.

Отделение Орёл ГУ Банка России по ЦФО