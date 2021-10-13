13 октября 2021



Орловцев приглашают бесплатно получить востребованные цифровые профессии

Более 400 жителей Орловской области посетили сайт «пронавыки.рф». Уже почти полгода в России действует программа «ПРОНАВЫКИ», благодаря которой россияне имеют возможность обучиться востребованным на рынке труда цифровым навыкам. Цель программы — создание условий для повышения качества и расширения возможностей непрерывного профессионального образования для всех категорий граждан. Особое внимание уделяется незащищённым слоям населения. С начала старта в РФ программы на сайт «пронавыки.рф» посетили 80 000 человек из разных регионов России. Все предлагаемые курсы бесплатные, так как их финансирование осуществляется за счёт организаторов. На сайте проекта «пронавыки.рф» представлены 30 онлайн-курсов.

Чтобы стать участником проекта, нужно зарегистрированться на платформе https://vk.cc/c6bU5E, выбрать и пройте онлайн-курс по основам профессии:
Графический дизайнер
ИТ-администратор
Менеджер по продажам
Аналитик данных
Менеджер проектов
Интернет-маркетолог
После прохождения итогового тестирования получите сертификат. Затем запишитесь на карьерную консультацию.

Все курсы выполнены в форме видеоуроков и доступны в любое время без ограничения по количеству участников и просмотров. Проект направлен на профессиональное развитие и поддержку всех граждан старше 16 лет, включая обучающихся с инвалидностью. После успешного освоения курса по основам профессии участнику выдается сертификат и предоставляется бесплатная карьерная консультация от HR-специалистов программы — это личная онлайн-встреча с профессиональным рекрутером по вопросам трудоустройства, карьерного продвижения и профориентации.

 

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Опубликовано 13 Окт 2021 в 16:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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